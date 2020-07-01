Порошенко заявил, что против него возбуждено 24 дела на Украине
- РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.
«Двадцать четыре, потому что три они закрыли», — сказал Порошенко.
Он отметил, что официально о числе дел правоохранители ему не сообщали. По словам Порошенко, делами в отношении него власть пытается отвлечь внимание общества от существующих на Украине проблем.
Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что «посадки топ-коррупционеров» и политиков первого эшелона «ещё впереди».