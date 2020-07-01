Порошенко заявил, что против него возбуждено 24 дела на Украине

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в отношении него в стране возбуждено 24 дела.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

«Двадцать четыре, потому что три они закрыли», — сказал Порошенко.

Он отметил, что официально о числе дел правоохранители ему не сообщали. По словам Порошенко, делами в отношении него власть пытается отвлечь внимание общества от существующих на Украине проблем.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что «посадки топ-коррупционеров» и политиков первого эшелона «ещё впереди».