Генпрокурор Украины заявила, что «посадки топ-коррупционеров» впереди

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что «посадки топ-коррупционеров» и политиков первого эшелона «ещё впереди».
Генпрокурор Украины заявила, что «посадки топ-коррупционеров» впереди
  • © gp.gov.ua

«Чего больше всего ждёт от меня общество? Конечно, посадок. И они есть! Да, за решёткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона — всё ещё впереди», — говорится в её сообщении на сайте Генпрокуратуры.

По её словам, за весну в стране 4,4 тыс. человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что представителей прошлой власти Украины ждёт «очень много разных приключений и разных приговоров».

Он не исключил, что дело о его предшественнике Петре Порошенко могут квалифицировать как госизмену, однако «реагировать должна прокуратура».

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