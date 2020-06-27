Генпрокурор Украины заявила, что «посадки топ-коррупционеров» впереди

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что «посадки топ-коррупционеров» и политиков первого эшелона «ещё впереди».

«Чего больше всего ждёт от меня общество? Конечно, посадок. И они есть! Да, за решёткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона — всё ещё впереди», — говорится в её сообщении на сайте Генпрокуратуры.

По её словам, за весну в стране 4,4 тыс. человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что представителей прошлой власти Украины ждёт «очень много разных приключений и разных приговоров».

Он не исключил, что дело о его предшественнике Петре Порошенко могут квалифицировать как госизмену, однако «реагировать должна прокуратура».