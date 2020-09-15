«Странная тактика Киева»: готовы ли власти Украины провести местные выборы в Донбассе

Украинская сторона не брала на себя никаких обязательств по вопросу пересмотра июльского постановления Рады о местных выборах в Донбассе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он также добавил, что представители Киева в Берлине лишь информировали партнёров по переговорам о существовании нового постановления о выборах. Согласно документу, голосование на неподконтрольных Киеву территориях может проводиться только при выполнении таких условий, как «разоружение всех незаконных вооружённых формирований» и «восстановление полного контроля Украины по государственной границе», а также «восстановления конституционного строя и правопорядка». По мнению экспертов, эти условия противоречат ранее взятым на себя Украиной обязательствам.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что украинская делегация не брала на себя никаких обязательств относительно возможного пересмотра положений действующего постановления Рады о проведении местных выборов в Донбассе.

«Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановлений Верховной рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента», — подчеркнул Ермак, выступая в эфире телеканала «Украина».

По словам руководителя президентского офиса, украинская сторона лишь сообщила во время встречи советников в нормандском формате о том, что ещё 28 июля в Раде был зарегистрирован проект постановления об изменениях в парламентское постановление. Проект документа был внесён фракцией партии «Слуга народа».

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак

© Пресс-служба президента Украины

«Это постановление сегодня есть, и оно в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной рады, где будет решаться его судьба как юридического документа», — добавил Ермак.

Кроме того, глава офиса президента Украины считает, что взаимодействие минского и нормандского форматов по урегулированию ситуации в Донбассе выходит на новый уровень, поскольку на встрече советников в Берлине впервые за долгое время присутствовали представители ОБСЕ.

«Это означает, что взаимодействие и координированная работа двух форматов вышла на ещё более высокий уровень. И мы ожидаем от этого конкретных результатов на ближайшей неделе 15 сентября, когда будет видеоконференция», — цитирует слова Ермака РБК-Украина.

Политический парадокс

Напомним, переговоры политических советников глав государств и правительств стран нормандского формата по украинскому урегулированию состоялись в Берлине 11 сентября.

После переговоров один из участников украинской делегации Андрей Костин заявил, что парламент Украины рассмотрит внесение изменений в постановление о местных выборах, призванных привести документ в соответствие с Минскими соглашениями.

Изменения могут коснуться пункта 4 постановления, предлагаемая редакция уже «полностью соответствует минскому комплексу мер», пояснил Костин. Проект постановления был внесен в Раду ещё 28 июля, добавил он.

Комментируя 11 сентября итоги переговоров политических советников в Берлине, глава российской делегации Дмитрий Козак отметил, что сторонам не удалось достичь «прорывов». Препятствием для этого стала позиция большинства депутатов украинской Рады по вопросу проведения местных выборов в Донбассе.

Здание Верховной рады

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Договорились о том, что в ближайшее время в Верховной раде Украины будет рассмотрен проект постановления, который корректирует то постановление, которое было принято 15 июля», — добавил Козак.

Напомним, 15 июля 2020 года Рада приняла постановление о проведении очередных местных выборов в стране 25 октября текущего года. Проект документа поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ не предусматривает проведение голосования на территории неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей.

В постановлении отмечается, что на этих территориях выборы могут быть назначены отдельным законом при выполнении таких условий, как «разоружение всех незаконных вооружённых формирований» и «восстановление полного контроля Украины по государственной границе», а также «восстановления конституционного строя и правопорядка».

Отметим, в мае 2020 года заместитель главы фракции партии «Слуга народа» в Раде Александр Корниенко заявлял, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут пройти одновременно с общенациональными выборами, намеченными на осень.

«Мы верим в это всей командой, вместе с Андреем Ермаком, что это произойдёт в один день. Работаем над тем, чтобы к этому идти», — заявил он во время брифинга.

О намерении провести выборы в Донбассе заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности.

Проведение выборов на территории самопровозглашённых ЛНР и ДНР может стать одним из ключевых шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, отмечают эксперты. По условиям Минских соглашений, диалог о выборах должен стартовать после отвода сторонами вооружений с линии соприкосновения. Голосование должно пройти в соответствии с украинским законодательством и законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Не позднее 30 дней с даты заключения этой договорённости Рада должна принять постановление с указанием территорий, на которые будут распространяться эти правила.

Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko/Pool

В Москве отреагировали на решение Рады отказаться от проведения выборов в Донбассе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила тогда, что этот шаг можно трактовать как выход Киева из Минских соглашений.

В августе глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе экс-президент Украины Леонид Кравчук пообещал направить обращение к Раде по вопросу приведения постановления о выборах в соответствие с Минскими соглашениями. Политик объяснил, что закон о местных выборах стал препятствием на пути продвижения к миру в Донбассе.

Как отметил в беседе с RT экономист и политолог Александр Дудчак, ситуация складывается парадоксальная, поскольку, заявляя о стремлении к реинтеграции Донбасса, украинские власти сами блокируют его возвращение под украинскую юрисдикцию.

«Киев сам показывает, что люди, живущие в неподконтрольных районах, ему не нужны. И можно представить, как украинские власти будут вести себя по отношению к Донбассу в случае его возвращения в состав Украины. Сейчас же Киев старается всеми способами свернуть Минские соглашения, игнорируя взятые на себя обязательства», — отметил эксперт.

Новая песня о старом

Однако украинские законодатели пока не спешат предпринимать шаги для проведения выборов на территории самопровозглашённых республик. Поправки в постановление о местных выборах, которые может рассмотреть Рада, также не подразумевают этого.

Об этом ранее заявил автор поправок, депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура. По словам нардепа, в документе не идёт речи о проведении выборов на неподконтрольных территориях.

Парад в Донецке, посвящённый годовщине референдума о независимости ДНР

Reuters

© Alexander Ermochenko

В тексте документа, опубликованного на сайте Рады, говорится о том, что местные выборы на «временно оккупированных территориях», включая Крым и отдельные районы Донбасса, «не назначаются и не проводятся». Голосование на этих территориях может быть назначено при выполнении ряда условий: полного завершения процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ.

Как пояснил в комментарии RT руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, предлагаемые «Слугой народа» поправки точно также противоречат Минским соглашениям, как и принятое ранее Радой постановление о местных выборах.

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«Ни один из этих двух документов не соответствует ни духу, ни букве Минских соглашений. Потому что Зеленский и Ермак боятся, что если они назначат выборы в Донбассе, то они потеряют власть. Этим немедленно воспользуется Порошенко, чтобы вывести националистов на улицы», — считает эксперт.

С другой стороны, в офисе Зеленского отдают себе отчёт в том, что именно через проведение выборов по украинским законам самопровозглашённые республики могут вернуться в состав Украины, полагает Ищенко.

«Зеленский находится между двух огней, потому что выборы в Донбассе выгодны в первую очередь самой Украине. Но против этого выступают националисты, которые хотят решить вопрос военным путём. И Зеленский их боится, поскольку это серьёзная сила», — добавил эксперт.

При этом отказ Киева от проведения выборов на территории неподконтрольных территорий Донбасса станет серьёзным ударом по переговорному процессу, полагает Александр Дудчак.

«Неясно, как Киев планирует теперь продвигаться в нормандском формате. На фоне последних решений смысл дальнейших переговоров снижается», — считает эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.