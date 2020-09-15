«Странная тактика Киева»: готовы ли власти Украины провести местные выборы в Донбассе

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Надежда Алексеева, Максим Лобанов
Украинская сторона не брала на себя никаких обязательств по вопросу пересмотра июльского постановления Рады о местных выборах в Донбассе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он также добавил, что представители Киева в Берлине лишь информировали партнёров по переговорам о существовании нового постановления о выборах. Согласно документу, голосование на неподконтрольных Киеву территориях может проводиться только при выполнении таких условий, как «разоружение всех незаконных вооружённых формирований» и «восстановление полного контроля Украины по государственной границе», а также «восстановления конституционного строя и правопорядка». По мнению экспертов, эти условия противоречат ранее взятым на себя Украиной обязательствам.
«Странная тактика Киева»: готовы ли власти Украины провести местные выборы в Донбассе
  • Линия соприкосновения в Донбассе
  • Reuters
  • © Alexander Ermochenko

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что украинская делегация не брала на себя никаких обязательств относительно возможного пересмотра положений действующего постановления Рады о проведении местных выборов в Донбассе.

«Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановлений Верховной рады не было, и это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента», — подчеркнул Ермак, выступая в эфире телеканала «Украина».

По словам руководителя президентского офиса, украинская сторона лишь сообщила во время встречи советников в нормандском формате о том, что ещё 28 июля в Раде был зарегистрирован проект постановления об изменениях в парламентское постановление. Проект документа был внесён фракцией партии «Слуга народа».

  • Глава офиса украинского президента Андрей Ермак
  • © Пресс-служба президента Украины

«Это постановление сегодня есть, и оно в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной рады, где будет решаться его судьба как юридического документа», — добавил Ермак.

Кроме того, глава офиса президента Украины считает, что взаимодействие минского и нормандского форматов по урегулированию ситуации в Донбассе выходит на новый уровень, поскольку на встрече советников в Берлине впервые за долгое время присутствовали представители ОБСЕ.

«Это означает, что взаимодействие и координированная работа двух форматов вышла на ещё более высокий уровень. И мы ожидаем от этого конкретных результатов на ближайшей неделе 15 сентября, когда будет видеоконференция», — цитирует слова Ермака РБК-Украина.

Политический парадокс

Напомним, переговоры политических советников глав государств и правительств стран нормандского формата по украинскому урегулированию состоялись в Берлине 11 сентября.

После переговоров один из участников украинской делегации Андрей Костин заявил, что парламент Украины рассмотрит внесение изменений в постановление о местных выборах, призванных привести документ в соответствие с Минскими соглашениями.

Изменения могут коснуться пункта 4 постановления, предлагаемая редакция уже «полностью соответствует минскому комплексу мер», пояснил Костин. Проект постановления был внесен в Раду ещё 28 июля, добавил он.

Комментируя 11 сентября итоги переговоров политических советников в Берлине, глава российской делегации Дмитрий Козак отметил, что сторонам не удалось достичь «прорывов». Препятствием для этого стала позиция большинства депутатов украинской Рады по вопросу проведения местных выборов в Донбассе.

  • Здание Верховной рады
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Договорились о том, что в ближайшее время в Верховной раде Украины будет рассмотрен проект постановления, который корректирует то постановление, которое было принято 15 июля», — добавил Козак.

Напомним, 15 июля 2020 года Рада приняла постановление о проведении очередных местных выборов в стране 25 октября текущего года. Проект документа поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ не предусматривает проведение голосования на территории неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей.

В постановлении отмечается, что на этих территориях выборы могут быть назначены отдельным законом при выполнении таких условий, как «разоружение всех незаконных вооружённых формирований» и «восстановление полного контроля Украины по государственной границе», а также «восстановления конституционного строя и правопорядка».

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Отметим, в мае 2020 года заместитель главы фракции партии «Слуга народа» в Раде Александр Корниенко заявлял, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут пройти одновременно с общенациональными выборами, намеченными на осень.

«Мы верим в это всей командой, вместе с Андреем Ермаком, что это произойдёт в один день. Работаем над тем, чтобы к этому идти», — заявил он во время брифинга.

О намерении провести выборы в Донбассе заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности.

Проведение выборов на территории самопровозглашённых ЛНР и ДНР может стать одним из ключевых шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, отмечают эксперты. По условиям Минских соглашений, диалог о выборах должен стартовать после отвода сторонами вооружений с линии соприкосновения. Голосование должно пройти в соответствии с украинским законодательством и законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Не позднее 30 дней с даты заключения этой договорённости Рада должна принять постановление с указанием территорий, на которые будут распространяться эти правила.

  • Владимир Зеленский
  • Reuters
  • © Sergey Dolzhenko/Pool

В Москве отреагировали на решение Рады отказаться от проведения выборов в Донбассе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила тогда, что этот шаг можно трактовать как выход Киева из Минских соглашений. 

В августе глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе экс-президент Украины Леонид Кравчук пообещал направить обращение к Раде по вопросу приведения постановления о выборах в соответствие с Минскими соглашениями. Политик объяснил, что закон о местных выборах стал препятствием на пути продвижения к миру в Донбассе. 

Как отметил в беседе с RT экономист и политолог Александр Дудчак, ситуация складывается парадоксальная, поскольку, заявляя о стремлении к реинтеграции Донбасса, украинские власти сами блокируют его возвращение под украинскую юрисдикцию.

«Киев сам показывает, что люди, живущие в неподконтрольных районах, ему не нужны. И можно представить, как украинские власти будут вести себя по отношению к Донбассу в случае его возвращения в состав Украины. Сейчас же Киев старается всеми способами свернуть Минские соглашения, игнорируя взятые на себя обязательства», — отметил эксперт.

Новая песня о старом

Однако украинские законодатели пока не спешат предпринимать шаги для проведения выборов на территории самопровозглашённых республик. Поправки в постановление о местных выборах, которые может рассмотреть Рада, также не подразумевают этого.

Об этом ранее заявил автор поправок, депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура. По словам нардепа, в документе не идёт речи о проведении выборов на неподконтрольных территориях.

  • Парад в Донецке, посвящённый годовщине референдума о независимости ДНР
  • Reuters
  • © Alexander Ermochenko

В тексте документа, опубликованного на сайте Рады, говорится о том, что местные выборы на «временно оккупированных территориях», включая Крым и отдельные районы Донбасса, «не назначаются и не проводятся». Голосование на этих территориях может быть назначено при выполнении ряда условий: полного завершения процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ.

Как пояснил в комментарии RT руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, предлагаемые «Слугой народа» поправки точно также противоречат Минским соглашениям, как и принятое ранее Радой постановление о местных выборах.

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«Ни один из этих двух документов не соответствует ни духу, ни букве Минских соглашений. Потому что Зеленский и Ермак боятся, что если они назначат выборы в Донбассе, то они потеряют власть. Этим немедленно воспользуется Порошенко, чтобы вывести националистов на улицы», — считает эксперт.

С другой стороны, в офисе Зеленского отдают себе отчёт в том, что именно через проведение выборов по украинским законам самопровозглашённые республики могут вернуться в состав Украины, полагает Ищенко.

«Зеленский находится между двух огней, потому что выборы в Донбассе выгодны в первую очередь самой Украине. Но против этого выступают националисты, которые хотят решить вопрос военным путём. И Зеленский их боится, поскольку это серьёзная сила», — добавил эксперт.

При этом отказ Киева от проведения выборов на территории неподконтрольных территорий Донбасса станет серьёзным ударом по переговорному процессу, полагает Александр Дудчак.

«Неясно, как Киев планирует теперь продвигаться в нормандском формате. На фоне последних решений смысл дальнейших переговоров снижается», — считает эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Отказ от проведения выборов на территории республик Донбасса будет прямым нарушением Минских соглашений. В нормализации ситуации не заинтересованы США, с этим и связана странная тактика Киева. Но отказ провести выборы в Донбассе будет означать, по сути, выход Киева из Минских соглашений», — подытожил эксперт.

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