«Дискриминационные решения»: почему Киев и республики Донбасса разошлись во мнениях по вопросу разминирования

Украина и народные республики по-разному оценили итоги переговоров трёхсторонней контактной группы по противоминной деятельности. Офис президента Владимира Зеленского сообщил о согласовании участков разминирования, однако в ДНР и ЛНР опровергли такие сведения. Их представители подчеркнули, что на сегодняшний день с Киевом невозможны какие-либо договорённости, пока не будут внесены изменения в постановление Верховной рады о местных выборах от 15 июля. В этом документе зафиксирована противоречащая «Минску-2» последовательность выполнения условий политического характера. Эксперты опасаются, что без реализации мер, о которых говорят в Донецке и Луганске, нынешнее перемирие в Донбассе может прекратиться.

Киев и народные республики по-разному оценили ситуацию с переговорами по противоминной деятельности на линии соприкосновения. Как сообщили в офисе президента Украины, 2 сентября трёхсторонняя контактная группа (ТКГ) «полностью согласовала рамочное решение, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем».

По информации Киева, стороны договорились о 19 приоритетных участках разминирования. Ещё одно минное поле вблизи села Золотое (Луганская область) будет ликвидировано в связи с грядущим открытием в этом районе дополнительного контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ).

«Кроме того, в ТКГ были принципиально согласованы четыре очередных участка разведения сил и средств; группе по вопросам безопасности поставлена задача разработать подробный план и финализировать проект дополнения к рамочному решению трёхсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года», — говорится на сайте президента Украины.

Между тем в Донецке и Луганске опровергли сведения, распространённые офисом Владимира Зеленского. Как пояснила полномочный представитель ДНР в ТКГ, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова, никаких соглашений на очередном заседании контактной группы достигнуто не было.

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«Как мы уже неоднократно заявляли, по этим проектам (разминирование и разведение сил. — RT) действительно есть предварительный консенсус между сторонами, однако это не тождественно окончательному согласованию и подписанию», — цитирует Никонорову агентство ДАН.

По мнению дипломата, офис президента Украины продемонстрировал «просто ошеломительный уровень лицемерия и полной оторванности от реально существующей действительности».

В комментарии RT представитель ЛНР в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник подтвердил информацию о том, что на сегодняшний день стороны не согласовывали каких-либо решений. Он выразил крайнее удивление сообщением офиса президента Украины о якобы достигнутых договорённостях по противоминной деятельности.

По словам Мирошника, все вопросы, которые обсуждались контактной группой 2 сентября, упирались в постановление Верховной рады о местных выборах, которое было принято 15 июля текущего года. С точки зрения Донецка и Луганска, документ противоречит договорённостям от 12 февраля 2015 года.

«Приняв этот документ, украинская сторона цинично и официально нарушила Минские соглашения. Никакие решения в рамках ТКГ официально согласованы быть не могут, пока в постановление Рады не будут внесены изменения в соответствии с Минскими соглашениями», — подчеркнул Мирошник.

Заседание Верховной рады Украины

РИА Новости

Напомним, что в парламентском документе зафиксирована противоречащая «Минску-2» последовательность выполнения положений политической части соглашений. В частности, Верховная рада разрешила проводить выборы на неподконтрольных территориях только после передачи силовикам полного контроля над границей с РФ.

При этом в соглашениях от 12 февраля 2015 года подчёркивается первоочерёдность проведения голосования в ДНР и ЛНР. Аналогичный порядок действий (местные выборы с последующей передачей пограничного контроля) закреплён и в формуле Штайнмайера, которая должна быть имплементирована в украинское законодательство.

Фактор выборов

Ранее о неприемлемости постановления украинского парламента заявил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Российский лидер подчеркнул, что данный документ ставит «под угрозу перспективы урегулирования».

2 сентября в комментарии журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов отметил, что Донецк и Луганск готовы подписать план разминирования и договорённости по разведению сил на линии соприкосновения, но после внесения изменений в постановление Верховной рады от 15 июля.

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«В условиях, когда высший законодательный орган Украины демонстрирует нежелание выполнять Минские соглашения, возникает вопрос о возможности практической реализации Украиной любых достигнутых договорённостей. Чтобы обеспечить такую реализацию, Верховная рада Украины должна подтвердить свою приверженность Минским соглашениям и внести в постановление положение о том, что выборы в Донбассе будут проводиться в соответствии с Минскими соглашениями», — сказал Грызлов.

В середине августа глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук направил в Верховную раду обращение о пересмотре постановления от 15 июля. Однако в украинском парламенте пока не рассматривали поправки, призванные гармонизировать положение от 15 июля с «Минском-2» и формулой Штайнмайера.

Опрошенные RT эксперты обратили внимание ещё на один документ, регламентирующий запланированные на 25 октября местные выборы в регионах Украины. Речь идёт о решении ЦИК страны от 8 августа, согласно которому права голоса были лишены жители подконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей.

«В перечень таких общин (потерявших право голосовать. — RT) входят десять сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области», — говорится в сообщении избирательной комиссии.

Украинский БТР вблизи линии соприкосновения

AFP

© Sergey Volskii

Как отметил в беседе с RT руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, в окружении Зеленского осознают неминуемое поражение так называемых проукраинских партий в Донецкой и Луганской областях, включая неподконтрольные территории.

«Столь откровенно дискриминационные решения вызваны тем, что нынешние украинские власти понимают неизбежность победы на выборах в местные советы исключительно оппозиционных сил», — констатировал Бондаренко.

«Серьёзные нарушения»

Между тем, как сообщил в беседе с RT Родион Мирошник, забуксовавший из-за постановления Рады вопрос разминирования Донбасса имеет большое значение для урегулирования конфликта и обеспечения безопасности мирного населения. По его словам, в настоящее время заминированы преимущественно переходы через линию соприкосновения и районы, приближённые к важным с военной точки зрения объектам.

«Те 19 участков, о которых заявили в офисе претендента Украины, давно известны и обсуждаются. Это не новая история, просто сейчас Украине очень хочется провести саммит в нормандском формате. Поэтому она выдаёт желаемое за действительное. План разминирования не согласован и не подписан», — подчеркнул Мирошник.

Как пояснил Мирошник, помимо подвижек в политическом урегулировании, для разминирования территорий необходимы гарантии безопасности лицам, которые будут выполнять эти работы. Несмотря на действующее с 27 июля всеобъемлющее перемирие, Киев продолжает устраивать военные провокации, рассказал собеседник RT.

«В основном режим тишины соблюдается, если мы говорим о применении вооружений, запрещённых «Минском-2», то есть это тяжёлая артиллерия, РСЗО, миномёты. Однако есть серьёзные нарушения, которые фиксируют наблюдатели СММ (Специальной мониторинговой миссии. — RT) ОБСЕ», — отметил Мирошник.

Он рассказал, что Киев ведёт строительство фортификационных сооружений, которые могут быть использованы в ходе боевых действий. Также ВСУ продолжают использовать разведывательные БПЛА и держать в демилитаризованных зонах вооружённые формирования. В частности, украинские силовики по-прежнему находятся в Петровском и Золотом.

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РИА Новости

Комментируя ситуацию, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов заявил, что офис президента Украины не готов принимать кардинальные меры в сфере мирного урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Как считает эксперт, без выполнения политических пунктов «Минска-2» невозможно полноценное обеспечение безопасности в регионе.

«Особенность Минских соглашений заключается в том, что все зафиксированные в них пункты увязаны между собой. Поэтому решение вопросов безопасности неотделимо от выполнения политических условий. В связи с этим меры по поддержке нынешнего режима прекращения огня, на мой взгляд, работают плохо. Без изменений, о которых говорит Донецк и Луганск, перемирие может в скором времени прекратиться», — прогнозирует Денисов.