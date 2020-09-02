Грызлов заявил об активизации беспилотников ВСУ в Донбассе

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Вооружённые силы Украины всё чаще используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Донбассе.

«Всё чаще используются БПЛА ВСУ, за последние две недели представители Донбасса зафиксировали 35 случаев пересечения ими линии соприкосновения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского привлечь к ответственности украинских военнослужащих, виновных в гибели от снайперского огня ополченца ЛНР.

С 27 июля на линии соприкосновения на востоке Украины начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций.