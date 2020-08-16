В ЛНР призвали Зеленского наказать виновных в гибели ополченца

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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского привлечь к ответственности украинских военнослужащих, виновных в гибели от снайперского огня ополченца ЛНР.
В ЛНР призвали Зеленского наказать виновных в гибели ополченца
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Вчера в 19:30 со стороны 24-й бригады Вооружённых сил Украины был открыт снайперский огонь по нашим позициям в районе населённого пункта Логвиново. В результате обстрела погиб защитник нашей республики. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего героя», — указал он.

Пасечник отметил, что «вероломные действия украинских вооружённых формирований» подтверждают неспособность украинских властей контролировать соблюдение достигнутых договорённостей.

«Требуем от президента Украины Зеленского обратить внимание на невыполнение согласованных Украиной договоренностей и обеспечить оперативное разбирательство и наказание виновных в данном нарушении режима прекращения огня», — подчеркнул глава ЛНР.

С 27 июля на линии соприкосновения на востоке Украины начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций. 

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