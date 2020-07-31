В ЛНР заявили об атаке беспилотника ВСУ

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Полномочный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали позиции Народной милиции ЛНР.
В ЛНР заявили об атаке беспилотника ВСУ
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Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Украинская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня — на позиции Народной милиции ЛНР в районе дороги Первомайск — Попасная были сброшены три гранаты ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата ВСУ», — сказал он.

По его словам, в результате данной атаки двое военнослужащих Народной милиции получили ранения.

Дейнего подчеркнул, что этот инцидент является прямым нарушением подписанных контактной группой дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть единичные выстрелы.

С 27 июля на линии соприкосновения на востоке Украины начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций. 

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