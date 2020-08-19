Валерия Горощака и его коллег ВСУ обстреляли в служебном автобусе

17 апреля 2018 года ВСУ обстреляли фильтровальную станцию для очистки воды в 15 км к северу от Донецка. В общей сложности в сторону предприятия было выпущено более 40 снарядов. ОБСЕ также зафиксировала около десяти взрывов неопределённого происхождения.

Рабочий день у сотрудников Донецкой фильтровальной станции закончился в 15:30. Как обычно, они зашли в служебный автобус, который ежедневно привозил их на работу и отвозил обратно в Ясиноватую. 35-летний работник станции Валерий Горощак сел в конце салона, прямо за задними входными дверями. Когда автобус выехал на Константиновскую трассу, мужчина услышал хлопок.

«Я почувствовал резкую боль в голове, затем начало жечь спину. Я увидел раненых коллег, всего пострадали пять человек. Все они сидели недалеко от меня, в задней части автобуса», — рассказывает Валерий Горощак.

Позже выяснилось, что разрывная пуля пробила заднюю стенку автобуса, прошла над головами пассажиров и попала в поручень, от соприкосновения с которым и разорвалась, ранив осколками людей. Водитель автобуса продолжил движение и остановился только в районе ясиноватского рынка «Господар».

Впереди автобуса на личном автомобиле ехал начальник станции Константин Акулов. Он пересадил наиболее пострадавших к себе в машину и лично доставил их в больницу. Остальные раненые дождались приезда скорой.