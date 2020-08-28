Зеленский ожидает нормандский саммит после встречи политсоветников

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что после встречи политсоветников ожидает проведения саммита лидеров стран нормандского формата.

РИА Новости