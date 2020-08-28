Зеленский ожидает нормандский саммит после встречи политсоветников
- РИА Новости
По словам Зеленского, он поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за поддержку суверенитета Украины.
«Ожидаем встречи лидеров стран «нормандской четверки» после встречи наших советников», — написал украинский лидер в своём Twitter.
Он добавил, что хочет сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня в Донбассе.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» состоится до 10 сентября.