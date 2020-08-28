Зеленский ожидает нормандский саммит после встречи политсоветников

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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что после встречи политсоветников ожидает проведения саммита лидеров стран нормандского формата.
Зеленский ожидает нормандский саммит после встречи политсоветников
  • РИА Новости

По словам Зеленского, он поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за поддержку суверенитета Украины.

«Ожидаем встречи лидеров стран «нормандской четверки» после встречи наших советников», — написал украинский лидер в своём Twitter.

Он добавил, что хочет сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня в Донбассе.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» состоится до 10 сентября.

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