Киев назвал сроки проведения встречи советников нормандского формата

Встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» состоится до 10 сентября. Об этом заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Да, господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты, это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится», — цитирует Ермака телеканал «112 Украина».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что встреча советников «нормандской четвёрки» пройдёт в Париже 28 августа.

Позднее в офисе президента Украины сообщили о переносе встречи из-за командировки советника французского лидера.