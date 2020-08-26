Киев назвал сроки проведения встречи советников нормандского формата

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Встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» состоится до 10 сентября. Об этом заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
Киев назвал сроки проведения встречи советников нормандского формата
  • РИА Новости

«Да, господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты, это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится», — цитирует Ермака телеканал «112 Украина».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что встреча советников «нормандской четвёрки» пройдёт в Париже 28 августа

Позднее в офисе президента Украины сообщили о переносе встречи из-за командировки советника французского лидера.

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