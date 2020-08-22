Зеленский назвал дату встречи политсоветников нормандского формата

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Встреча политических советников лидеров стран — участниц нормандского формата состоится в Париже 28 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский назвал дату встречи политсоветников нормандского формата
  • ©president.gov.ua

«Договорились о встрече советников в нормандском формате, договорились на конец августа — 28-го числа будет эта встреча. Потом, я считаю, должна быть ещё встреча министров иностранных дел «четвёрки» и потом встреча лидеров», — сообщил он в эфире телеканала «Украина 24».

Зеленский также выразил мнение, что нет смысла переносить из Минска переговоры в рамках трёхсторонней контактной группы по Донбассу, так как обсуждение проходит в видеоформате из-за пандемии.

«Поэтому я считаю, что от площадки или от города или места это не зависит совсем. Зависит только от людей, которые вовлечены в трёхстороннюю контактную группу. Поэтому я считаю, что очень рано говорить о смене города. Я считаю, что мне кажется, что это неправильно (особенно сейчас) это делать», — подчеркнул он.

Ранее глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что советники лидеров «нормандской четвёрки» на встрече в Париже будут готовить саммит президентов Украины, Франции, России и Германии.

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