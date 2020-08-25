В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

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Встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» переносится из-за командировки советника президента Франции. Об этом заявили в пресс-службе офиса украинского лидера Владимира Зеленского.
В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата
  • © Valentyn Ogirenko/Reuters

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.

В офисе президента Украины отметили, что о новой дате встречи сообщат дополнительно.

Ранее Зеленский заявил, что встреча политических советников «нормандской четвёрки» пройдёт в Париже 28 августа

Как отмечал Зеленский, он и глава МИД Германии Хайко Маас согласились, что саммит лидеров «нормандской четвёрки» должен пройти в конце сентября

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