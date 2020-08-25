В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата
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«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
В офисе президента Украины отметили, что о новой дате встречи сообщат дополнительно.
Зустріч радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна.— Офіс Президента (@APUkraine) August 25, 2020
Про нову дату зустрічі буде повідомлено додатково.
Ранее Зеленский заявил, что встреча политических советников «нормандской четвёрки» пройдёт в Париже 28 августа.
Как отмечал Зеленский, он и глава МИД Германии Хайко Маас согласились, что саммит лидеров «нормандской четвёрки» должен пройти в конце сентября.