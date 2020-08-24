Зеленский рассчитывает на проведение нормандского саммита в сентябре
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«Я рад, что на День независимости у нас гости такого высокого уровня… Согласились, что саммит лидеров «нормандской четвёрки» должен состояться в конце сентября», — написал Зеленский в своём Twitter.
.@HeikoMaas, я радий, що на День Незалежності у нас гості такого високого рівня. Німеччина послідовна у підтримці територіальної цілісності України. Погодилися, що саміт лідерів #N4 має відбутися в кінці вересня.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2020
Ранее Зеленский заявил, что встреча политических советников лидеров «нормандской четвёрки» пройдёт в Париже 28 августа.
Как отмечал глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук, советники лидеров на встрече будут готовить саммит президентов Украины, Франции, России и Германии.