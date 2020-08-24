Зеленский рассчитывает на проведение нормандского саммита в сентябре

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Украинский президент Владимир Зеленский и глава МИД Германии Хайко Маас согласились, что саммит лидеров «нормандской четвёрки» должен пройти в конце сентября. Об этом сообщил сам президент Украины.
Зеленский рассчитывает на проведение нормандского саммита в сентябре
  • ©president.gov.ua

«Я рад, что на День независимости у нас гости такого высокого уровня… Согласились, что саммит лидеров «нормандской четвёрки» должен состояться в конце сентября», — написал Зеленский в своём Twitter.

Ранее Зеленский заявил, что встреча политических советников лидеров «нормандской четвёрки» пройдёт в Париже 28 августа

Как отмечал глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук, советники лидеров на встрече будут готовить саммит президентов Украины, Франции, России и Германии. 

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