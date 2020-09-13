«Существует большая группа людей, недовольных президентом»: в Раде заявили о готовящемся свержении Зеленского

В Верховной раде заявили о готовящемся насильственном отстранении от власти президента Владимира Зеленского. По словам депутата Рената Кузьмина, в госорганах и силовых структурах Украины есть большая группа людей, недовольных действующим главой государства и готовых присоединиться к перевороту. Парламентарий добавил, что работу в этом направлении ведёт команда экс-президента Петра Порошенко. Опрошенные RT эксперты считают возможным досрочный уход Зеленского с поста, поскольку рейтинг президента падает на фоне невыполнения им предвыборных обещаний. Однако политологи полагают, что подобный сценарий маловероятен без зарубежной поддержки госпереворота.

На Украине начался процесс по насильственному отстранению от власти президента страны Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. Такое мнение парламентарий и бывший заместитель секретаря СНБО Украины выразил в эфире канала Zik.

«И в органах государственной власти, и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует достаточно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту», — сказал Кузьмин.

По словам депутата, работу в этом направлении ведёт команда экс-президента Петра Порошенко. Кузьмин отметил, что инициаторам переворота не хватает повода, который бы легитимизировал их действия. Однако, полагает парламентарий, окружение Порошенко уже создаёт все необходимые условия для переворота.

Кузьмин предположил, что в обозримом будущем фракция экс-президента устроит «бутафорский сбор подписей» за формирование следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти, а после провала этого начинания обвинит действующий парламент в недееспособности и призовёт людей на акции протеста.

О якобы готовящемся госперевороте на Украине ранее сообщал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. По его словам, это должно было произойти в День независимости, 24 августа. Депутат заявил, что Порошенко якобы финансировал группы националистов, которые должны были устроить марш в честь праздника, который впоследствии должен был «перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом».

При этом в Верховной раде часто звучит критика в адрес Зеленского. Так, на днях бывший депутат Евгений Мураев заявил, что Украина прекратит существовать, если действующий президент останется на посту главы государства до окончания срока. По мнению политика, украинский лидер «не понимает, что делает».

«Если досидит — страны не будет. Страны не будет, земли не будет, трубы не будет, ничего не будет», — указал он.

До этого сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович негативно высказался о политике Зеленского, сравнив его действия с шагами Петра Порошенко. Рабинович раскритиковал действующего главу государства за решение отменить проведение местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

«Ни отмороженный Порошенко, ни кто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его офис», — говорится в заявлении Рабиновича.

Наряду с этим политик призвал голосовать на местных выборах против партии действующего главы государства.

Reuters

Руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT выразил мнение, что досрочный уход Зеленского с поста президента вполне может стать реальным сценарием, однако качественных перемен к лучшему после этого ждать не стоит.

«Свергнуть Зеленского — не проблема, проблема в том, кто будет после него. Единой позиции у украинских олигархов нет, а значит, они начнут жестокую междоусобную войну. Сейчас более вероятный вариант — досрочные выборы парламента, приход другого правительства и фактически обнуление власти Зеленского при том, что он может остаться и у дел», — сказал эксперт.

Ищенко полагает, что для усиления своих позиций Порошенко требуется провести парламентские выборы, однако эта процедура должна быть проведена при определённых условиях.

«Если будут такие выборы, тогда нужно будет смотреть по месту и по времени: когда они проводятся, кто их курирует, какие, соответственно, шансы у Порошенко провести (в парламент. — RT) больше или меньше своих людей. Сегодня Порошенко в активной политике. Понятно, что он будет бороться за усиление своего влияния», — считает специалист.

Политолог Иван Мезюхо, в свою очередь, полагает, что старая политическая элита Украины желает реванша и ухода с политической сцены Зеленского и его проекта, но текущая ситуация не располагает к тому, чтобы глава государства покинул свой пост.

«У президента Украины есть много недоброжелателей: это представители самых разных политических течений. Очевидно, что уровень недовольства главой государства растёт, он не выполняет свои предвыборные обещания, его монобольшинство в Раде не защищает интересы большей части украинского народа», — отметил собеседник RT.

По его словам, на фоне такой обстановки и появляются различные заявления украинских политиков о якобы готовящемся свержении власти в стране. Однако политолог считает, что реализовать подобные планы не представляется возможным, поскольку у этого направления нет иностранной поддержки.

Вместе с тем Мезюхо добавил, что неспособность Зеленского выполнить свои предвыборные обещания усиливает электоральные позиции Порошенко, однако заслуги бывшего главы государства в этом нет.

«Это результат губительной политики Зеленского как внутри страны, так и по внешнему контуру», — заключил политолог.