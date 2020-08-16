Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Короткая ссылка
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко планирует осуществление госдарственного переворота в стране в День независимости 24 августа.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — цитирует телеканал NewsOne Киву.

По его словам, в перевороте будут участвовать люди, имеющие желание и опыт свержения власти.

«Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине», — добавил он.

2 июля активисты движения «Национальный корпус» и союзных ему организаций устроили в Киеве митинг против политсил «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить