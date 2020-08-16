Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко планирует осуществление госдарственного переворота в стране в День независимости 24 августа.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — цитирует телеканал NewsOne Киву.

По его словам, в перевороте будут участвовать люди, имеющие желание и опыт свержения власти.

«Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине», — добавил он.

2 июля активисты движения «Национальный корпус» и союзных ему организаций устроили в Киеве митинг против политсил «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария».