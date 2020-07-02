Украинские радикалы провели митинг в Киеве

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Активисты движения «Национальный корпус» и союзных ему организаций устроили в Киеве митинг против политсил «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария».
Украинские радикалы провели митинг в Киеве
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Уточняется, что демонстрация началась на Софийской площади. В ходе акции протестующие дошли до здания Службы безопасности Украины и Министерства юстиции страны.

Как указывает ТАСС, некоторые участники акции призывали к физической расправе над сторонниками Партии Шария. 

Ранее лидер Партии Шария Анатолий Шарий обвинил участников «Национального корпуса» в нападении на члена своей партии.

25 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал акции радикалов частью плана по уничтожению Украины.

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