Украинские радикалы провели митинг в Киеве
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Уточняется, что демонстрация началась на Софийской площади. В ходе акции протестующие дошли до здания Службы безопасности Украины и Министерства юстиции страны.
Как указывает ТАСС, некоторые участники акции призывали к физической расправе над сторонниками Партии Шария.
Ранее лидер Партии Шария Анатолий Шарий обвинил участников «Национального корпуса» в нападении на члена своей партии.
25 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал акции радикалов частью плана по уничтожению Украины.