В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины
- Reuters
Его заявление опубликовано на сайте партии.
«Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах... Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путём превращения её в актив и в колонию», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что радикалы оказывают физическое воздействие и запугивают обычных граждан, бизнесменов и депутатов для дестабилизации ситуации и хаоса в стране.
Ранее в Ровненской области Украины радикалы из партии «Национальный корпус» напали на депутата Рады от президентской политической силы «Слуга народа» Сергея Литвиненко.