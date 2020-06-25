В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины

На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Его заявление опубликовано на сайте партии.

«Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах... Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путём превращения её в актив и в колонию», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что радикалы оказывают физическое воздействие и запугивают обычных граждан, бизнесменов и депутатов для дестабилизации ситуации и хаоса в стране.

Ранее в Ровненской области Украины радикалы из партии «Национальный корпус» напали на депутата Рады от президентской политической силы «Слуга народа» Сергея Литвиненко.