На Украине радикалы напали на депутата партии «Слуга народа»

В Ровенской области Украины радикалы из партии «Национальный корпус» напали на депутата Верховной рады от президентской политической силы «Слуга народа» Сергея Литвиненко.

По словам Литвиненко, он прибыл в город Березное для встречи с местными жителями.

Затем местная полиция сообщила ему, что у его приёмной собрались члены «Национального корпуса» с краской, яйцами, камнями и «каким-то огнестрельным оружием».

Депутат решил завершить приём и покинуть офис, однако при выходе из здания участники митинга начали провоцировать его и правоохранителей.

«Было нападение на меня, на мою помощницу, на водителя. Есть факты повреждения машины», — цитирует его «112 Украина».

В Национальной полиции по Ровенской области заявили, что в результате столкновений сторонников и противников депутата пострадал один полицейский, 15 человек задержаны.

Возбуждены уголовные дела по факту хулиганства и нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органов.

В конце мая один человек пострадал при нападении возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.