Один человек пострадал при нападении возле офиса Медведчука в Киеве

По меньшей мере один человек пострадал при нападении возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

«Служба безопасности партии эффективно противодействовала нападению, однако полиция вместо бандитов задержала 11 человек, которые противостояли бандитской атаке, которые пытались помешать незаконным, противоправным действиям национал-радикалов. Один из работников охраны госпитализирован скорой помощью после удара в висок», — указывается в заявлении.

В партии подчёркивают, что полиция способствовала тому, чтобы радикалы свободно нападали на работников офиса и охрану, пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты, бросали фаеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской.

«Лишь после того, как в завершение акции радикалы забросали фаерами сотрудников полиции, правоохранительные органы задержали несколько нападавших», — добавляется в заявлении.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о взрыве в Киеве возле офиса Медведчука.

В марте радикалы в Харькове совершили нападение на общественную приёмную партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

При этом в январе в украинском Херсоне неизвестные подожгли офис украинской политсилы «Партия Шария», который находится на первом этаже жилого дома.