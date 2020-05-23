Один человек пострадал при нападении возле офиса Медведчука в Киеве

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По меньшей мере один человек пострадал при нападении возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Один человек пострадал при нападении возле офиса Медведчука в Киеве
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Об этом сообщается на сайте политсилы.

«Служба безопасности партии эффективно противодействовала нападению, однако полиция вместо бандитов задержала 11 человек, которые противостояли бандитской атаке, которые пытались помешать незаконным, противоправным действиям национал-радикалов. Один из работников охраны госпитализирован скорой помощью после удара в висок», — указывается в заявлении.

В партии подчёркивают, что полиция способствовала тому, чтобы радикалы свободно нападали на работников офиса и охрану, пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты, бросали фаеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской.

«Лишь после того, как в завершение акции радикалы забросали фаерами сотрудников полиции, правоохранительные органы задержали несколько нападавших», — добавляется в заявлении.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о взрыве в Киеве возле офиса Медведчука.

В марте радикалы в Харькове совершили нападение на общественную приёмную партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

При этом в январе в украинском Херсоне неизвестные подожгли офис украинской политсилы «Партия Шария», который находится на первом этаже жилого дома.

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