В Харькове напали на офис украинской партии

Радикалы в Харькове совершили нападение на общественную приёмную партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Это уже 11-е нападение на общественную приёмную. Однако до сих пор ни одно заявление не было расследовано и никто не понёс наказания за свои противоправные действия», — отметили в общественной приёмной партии.

В политсиле отмечают, что им и правоохранительным органам известны личности совершивших нападение радикалов.

Представители оппозиции считают, что данный поступок вызван растущим уровнем доверия харьковчан к их партии.

В январе в украинском Херсоне неизвестные подожгли офис политсилы «Партия Шария», который находится на первом этаже жилого дома.