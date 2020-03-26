В Харькове напали на офис украинской партии
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Об этом говорится на сайте политсилы.
«Это уже 11-е нападение на общественную приёмную. Однако до сих пор ни одно заявление не было расследовано и никто не понёс наказания за свои противоправные действия», — отметили в общественной приёмной партии.
В политсиле отмечают, что им и правоохранительным органам известны личности совершивших нападение радикалов.
Представители оппозиции считают, что данный поступок вызван растущим уровнем доверия харьковчан к их партии.
В январе в украинском Херсоне неизвестные подожгли офис политсилы «Партия Шария», который находится на первом этаже жилого дома.