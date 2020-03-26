В Харькове напали на офис украинской партии

Короткая ссылка
Радикалы в Харькове совершили нападение на общественную приёмную партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
В Харькове напали на офис украинской партии
  • © zagittya.com.ua

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Это уже 11-е нападение на общественную приёмную. Однако до сих пор ни одно заявление не было расследовано и никто не понёс наказания за свои противоправные действия», — отметили в общественной приёмной партии.  

В политсиле отмечают, что им и правоохранительным органам известны личности совершивших нападение радикалов.

Представители оппозиции считают, что данный поступок вызван растущим уровнем доверия харьковчан к их партии.

В январе в украинском Херсоне неизвестные подожгли офис политсилы «Партия Шария», который находится на первом этаже жилого дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить