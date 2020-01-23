На Украине подожгли офис политической партии
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Telegram-канал лидера партии Анатолия Шария.
Отмечается, что в партии объявили вознаграждение за данные и видеодоказательства, которые помогут идентифицировать причастных к произошедшему.
Пресс-служба полиции Херсонской области подтверждает, что по адресу, где располагается офис партии, произошёл пожар. Правоохранительные органы отмечают, что злоумышленники разбили окно и бросили в помещение бутылку с легковоспламеняющимся веществом.
В связи с произошедшим открыто уголовное производство.
Ранее в Харькове неизвестные облили красной краской офис украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и примотали скотчем к входной двери здания гранату.