На Украине подожгли офис политической партии

В украинском Херсоне неизвестные подожгли офис политсилы «Партия Шария», который находится на первом этаже жилого дома.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Telegram-канал лидера партии Анатолия Шария.

Отмечается, что в партии объявили вознаграждение за данные и видеодоказательства, которые помогут идентифицировать причастных к произошедшему.

Пресс-служба полиции Херсонской области подтверждает, что по адресу, где располагается офис партии, произошёл пожар. Правоохранительные органы отмечают, что злоумышленники разбили окно и бросили в помещение бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

В связи с произошедшим открыто уголовное производство.

Ранее в Харькове неизвестные облили красной краской офис украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и примотали скотчем к входной двери здания гранату.