В Харькове неизвестные прикрепили гранату к офису украинской партии

В Харькове неизвестные облили красной краской офис украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и примотали скотчем к входной двери здания гранату.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на председателя областного отделения политсилы Василия Россихина.

«Работники, которые пришли в офис... обнаружили, что он облит красной краской и на входе скотчем примотана граната. Это уже десятая провокация против нас за последние три месяца и четвёртая — за последнюю неделю», — сказал он.

По его словам, раньше злоумышленники ограничивались только краской.

Отмечается, что на место происшествия была вызвана полиция и группа пиротехников. К настоящему моменту офис возобновил работу в обычном режиме.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в киевском аэропорту Борисполь обнаружили гранату в багаже одного из пассажиров рейса Киев — Хургада.

В июне в украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.

В середине мая в Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции. Через несколько дней после этого уже в Харькове неизвестный взорвал гранату около одного из жилых домов города. При взрыве погибли два человека.

Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома. В результате взрыва были повреждены окна дома и автомобиль.