В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего из-за ссоры

В украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.

Об этом полиция города сообщила на своей странице в Facebook.

«На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошёл конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 года рождения», — указывается в заявлении.

Отмечается, что пострадавший доставлен в больницу.

По факту инцидента внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье «покушение на убийство» УК Украины.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в Киеве задержали мужчину, который нёс в сумке гранату в качестве «сувенира». Спустя примерно неделю полицейские поймали ещё одного человека с гранатой уже на одной из улиц Ровно.

В середине мая в Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции. Через пару дней после этого уже в Харькове неизвестный взорвал гранату около одного из жилых домов города. При взрыве погибли два человека.

Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома. В результате взрыва были повреждены окна дома и автомобиль.