В Киеве задержали мужчину с гранатой в качестве «сувенира»
- РИА Новости
Отмечается, что правоохранители в ходе операции «Оружие и взрывчатка» остановили подозрительного мужчину для проверки. Во время осмотра у него в сумке была обнаружена граната Ф-1 и запал к ней.
«Владелец боеприпаса рассказал, что хранил гранату как сувенир. Мы проверяем его показания и устанавливаем происхождение боеприпаса», — заявили в полиции.
Правоохранители задержали подозреваемого — 31-летнего уроженца Одессы, ранее привлекавшегося к ответственности за хранение наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием или взрывчатыми веществами.
Ранее в Харькове из-за взрыва гранаты погибли двое мужчин.