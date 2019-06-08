На Украине полиция задержала мужчину с гранатой

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Полиция задержала мужчину с гранатой на одной из улиц украинского города Ровно.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили гранату РГД-5 у мужчины во время проверки документов.

В связи с произошедшим решается вопрос о возбуждении уголовного производства по части 1 статьи 263 УК Украины («незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Ранее сотрудники полиции в Киеве задержали мужчину, который нёс в сумке гранату в качестве «сувенира».

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