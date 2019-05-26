На Украине неизвестный бросил гранату во двор частного дома

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В Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома. В результате взрыва были повреждены окна дома и автомобиль.
На Украине неизвестный бросил гранату во двор частного дома
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Об этом сообщает региональное отделение Национальной полиции Украины.

«По предварительным данным специалистов, сдетонировала граната РГД-5. С места происшествия изъяли обломки взрывного устройства. Они направлены на экспертизу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство».

Ранее на Украине в городе Старобельске Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции.

В мае в Киевской области при взрыве в жилом доме погиб один человек и трое пострадали

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