При взрыве в доме под Киевом погиб один человек

В Киевской области в жилом доме, по предварительным данным, произошло срабатывание взрывного устройства, в результате один человек погиб и трое пострадали.

РИА Новости

Об этом говорится в сообщении областного департамента здравоохранения. По информации ведомства, взрыв произошёл около 04:00 в жилом доме в селе Вольное. «По предварительным оперативным данным, сработало взрывное устройство», — заявили в департаменте. По словам заместителя председателя Киевской областной администрации Аллы Арешкович, погиб 26-летний мужчина, ещё трое госпитализированы в тяжёлом состоянии. Ранее в Киевской области застрелили замначальника отдела полиции.