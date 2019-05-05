При взрыве в доме под Киевом погиб один человек
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении областного департамента здравоохранения.
По информации ведомства, взрыв произошёл около 04:00 в жилом доме в селе Вольное.
«По предварительным оперативным данным, сработало взрывное устройство», — заявили в департаменте.
По словам заместителя председателя Киевской областной администрации Аллы Арешкович, погиб 26-летний мужчина, ещё трое госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Ранее в Киевской области застрелили замначальника отдела полиции.