При взрыве в доме под Киевом погиб один человек

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В Киевской области в жилом доме, по предварительным данным, произошло срабатывание взрывного устройства, в результате один человек погиб и трое пострадали.
При взрыве в доме под Киевом погиб один человек
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении областного департамента здравоохранения.

По информации ведомства, взрыв произошёл около 04:00 в жилом доме в селе Вольное.

«По предварительным оперативным данным, сработало взрывное устройство», — заявили в департаменте.

По словам заместителя председателя Киевской областной администрации Аллы Арешкович, погиб 26-летний мужчина, ещё трое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Ранее в Киевской области застрелили замначальника отдела полиции.

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