Полиция проверяет информацию о взрыве в Киеве возле офиса Медведчука

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Украинские правоохранители проверяют информацию о взрыве в Киеве возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Полиция проверяет информацию о взрыве в Киеве возле офиса Медведчука
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

«Сейчас сотрудники полиции выехали на место, информация проверяется», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в Киеве возле офиса Медведчука произошёл взрыв.

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