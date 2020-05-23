Полиция проверяет информацию о взрыве в Киеве возле офиса Медведчука
Украинские правоохранители проверяют информацию о взрыве в Киеве возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
- @UA.KyivPolice
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
«Сейчас сотрудники полиции выехали на место, информация проверяется», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что в Киеве возле офиса Медведчука произошёл взрыв.
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