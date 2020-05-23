Полиция проверяет информацию о взрыве в Киеве возле офиса Медведчука

Украинские правоохранители проверяют информацию о взрыве в Киеве возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

@UA.KyivPolice

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева. «Сейчас сотрудники полиции выехали на место, информация проверяется», — говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщили, что в Киеве возле офиса Медведчука произошёл взрыв.