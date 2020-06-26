В Харькове неизвестные избили члена украинской партии

Лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий заявил, что в Харькове неизвестные ночью избили битами члена его политсилы.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение в Telegram-канале политика.

«Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вёл колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и офис президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь», — указал он.

Как отметил Шарий, за несколько часов до произошедшего мужчина написал заявление в полицию по факту угроз со стороны Национального корпуса.

17 июня в центре Киева прошёл митинг против президента Украины Владимира Зеленского. В демонстрации приняли участие сторонники политсилы «Партия Шария».