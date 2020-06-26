В Харькове неизвестные избили члена украинской партии

Короткая ссылка
Лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий заявил, что в Харькове неизвестные ночью избили битами члена его политсилы.
В Харькове неизвестные избили члена украинской партии
  • Reuters

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение в Telegram-канале политика.

«Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вёл колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и офис президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь», — указал он.

Как отметил Шарий, за несколько часов до произошедшего мужчина написал заявление в полицию по факту угроз со стороны Национального корпуса.

17 июня в центре Киева прошёл митинг против президента Украины Владимира Зеленского. В демонстрации приняли участие сторонники политсилы «Партия Шария».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить