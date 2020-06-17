В центре Киева прошёл митинг против Зеленского

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Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве состоялась акция протеста.
В центре Киева прошёл митинг против Зеленского
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

Уточняется, что в демонстрации приняли участие сторонники политсилы «Партия Шария» и её лидера Анатолия Шария. Протестующие собрались, чтобы высказать своё недовольство бездействием Зеленского в связи с нападениями на журналистов на Украине.

Отмечается, что, не дождавшись реакции офиса президента Зеленского, протестующие отправились к зданию МВД Украины.

По данным телеканала, недалеко от митингующих свою акцию протеста устроили также националисты. Они вышли на улицу, чтобы выразить своё недовольство действиями Шария и его сторонников.

Ранее в Киеве около 1 тыс. участников акции протеста пришли к дому, где, предположительно, находится квартира Зеленского.

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