В центре Киева прошёл митинг против Зеленского

Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве состоялась акция протеста.

Об этом сообщает «112 Украина».

Уточняется, что в демонстрации приняли участие сторонники политсилы «Партия Шария» и её лидера Анатолия Шария. Протестующие собрались, чтобы высказать своё недовольство бездействием Зеленского в связи с нападениями на журналистов на Украине.

Отмечается, что, не дождавшись реакции офиса президента Зеленского, протестующие отправились к зданию МВД Украины.

По данным телеканала, недалеко от митингующих свою акцию протеста устроили также националисты. Они вышли на улицу, чтобы выразить своё недовольство действиями Шария и его сторонников.

Ранее в Киеве около 1 тыс. участников акции протеста пришли к дому, где, предположительно, находится квартира Зеленского.