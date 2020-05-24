В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского 

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В Киеве около 1 тыс. участников акции протеста «Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш» пришли к дому, где, предположительно, находится квартира президента Украины Владимира Зеленского.
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского 
  • Reuters

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

По данным агентства, к зданию на улице Грушевского в центре Киева пришли люди с националистической символикой и флагами украинских националистических политических сил. 

Организаторы акции требуют прекращения «реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны в Донбассе».

Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры. После этого организаторы объявили об окончании акции протеста, её участники начали расходиться.

Ранее офис президента Украины заявил, что украинские власти исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.

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