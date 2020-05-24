В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс-Украина.
По данным агентства, к зданию на улице Грушевского в центре Киева пришли люди с националистической символикой и флагами украинских националистических политических сил.
Организаторы акции требуют прекращения «реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны в Донбассе».
Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры. После этого организаторы объявили об окончании акции протеста, её участники начали расходиться.
Ранее офис президента Украины заявил, что украинские власти исключают возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.