В Раде предложили Зеленскому «уйти с извинениями»

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду принести извинения и уйти в отставку.
В Раде предложили Зеленскому «уйти с извинениями»
  • ©president.gov.ua

«Главное требование украинского народа — вернуть стране мир — до сих пор не удовлетворено. Владимир Зеленский и его политическая команда оказались неспособны обеспечить мирное урегулирование конфликта в Донбассе», — заявили в партии.

Там отметили, что Зеленский победил в президентских выборах под лозунгом «Мир — за год», однако «Зе-власть стала клоном режима Порошенко».

«Теперь ключевые переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения — единственную правовую основу для мирного урегулирования — и готовят украинское общество к бесконечному конфликту в Донбассе», — добавили в партии. 

В заявлении заключили, что «настал момент сделать выбор — дать стране мир или уйти с извинениями». 

Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны, не соответствуют реалиям.

Как отмечал в январе Зеленский, согласно украинской Конституции, ему пришлось бы уйти в отставку, если бы ему предъявили обвинения «в какой-то подлинной коррупции».

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