Зеленский назвал условие для своей отставки

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что, согласно украинской Конституции, ему пришлось бы уйти в отставку, если бы ему предъявили обвинения «в какой-то подлинной коррупции».
Зеленский назвал условие для своей отставки
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«Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции — а не в какой-то политической вещи — чём-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку», — сказал он, отвечая на вопрос о борьбе израильского премьера Биньямина Нетаньяху с обвинениями в коррупции.

Ранее стало известно, что Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных ему обвинений в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

В декабре временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отметил улучшение ситуации с коррупцией на Украине. 

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