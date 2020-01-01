Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных премьеру обвинений по трём делам.
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
  • Reuters

«Я хочу ещё долгие годы руководить правительством Израиля. Согласно закону, иммунитет всегда временный. Иммунитет предоставляет народным избранникам временную защиту от суда. Он действует до окончания работы кнессета текущего созыва», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Отмечается, что такое заявление он сделал за несколько часов до истечения месяца, отпущенного для подачи указанной просьбы.

В ноябре генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил о решении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Подробнее — в материале RT.

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