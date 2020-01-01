Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных премьеру обвинений по трём делам.

«Я хочу ещё долгие годы руководить правительством Израиля. Согласно закону, иммунитет всегда временный. Иммунитет предоставляет народным избранникам временную защиту от суда. Он действует до окончания работы кнессета текущего созыва», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Отмечается, что такое заявление он сделал за несколько часов до истечения месяца, отпущенного для подачи указанной просьбы.

В ноябре генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил о решении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.

Подробнее — в материале RT.