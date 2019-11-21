Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения по трём делам
- Reuters
Об этом пишет Times of Israel.
По словам Мандельблита, решение было принято «только по юридическим соображениям и на основании доказательств».
В январе Нетаньяху назвал предвзятым расследование против него по нескольким уголовным делам.
Как сообщал The Jerusalem Post, полиция Израиля рекомендовала предъявить обвинения Нетаньяху и его жене Саре во взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия в рамках расследования о коррупции, известного как «дело 4000».