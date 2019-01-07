Нетаньяху заявил о предвзятости расследования в отношении него
«Расследование против меня — предвзятое», — приводит слова Нетаньяху РИА Новости. Премьер выступил в телеэфире с соответствующим заявлением.
По его словам, «судебная система является одной из основ израильской демократии», а полиция отказала ему в очной ставке с государственными свидетелями.
«Мне нечего бояться, мне нечего скрывать, я повторяю моё требование очной ставки с государственными свидетелями, пусть хоть в прямом эфире», — сказал Нетаньяху.
Ранее Нетаньяху прокомментировал рекомендацию полиции предъявить ему и его супруге Саре обвинения в коррупции.
Как сообщал The Jerusalem Post, полиция Израиля рекомендовала предъявить обвинения Нетаньяху и его жене Саре во взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия в рамках расследования о коррупции, известного как «дело 4000».