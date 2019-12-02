Помпео оценил усилия Зеленского по борьбе с коррупцией

Короткая ссылка
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News заявил, что украинский президент Владимир Зеленский добился успехов в борьбе с коррупцией на Украине, но эта проблема ещё не решена.
Помпео оценил усилия Зеленского по борьбе с коррупцией
  • Reuters

По его словам, Зеленский «основательно взялся за работу».

Он отметил, что Вашингтон предоставляет Киеву поддержку в «искоренении коррупции», чтобы украинцы «могли гордиться своей демократией и отсутствием коррупции».

«Никто не пытается претендовать на то, что риск коррупции уже побеждён. Думаю, и президент Зеленский так считает», — сказал Помпео, добавив, что украинский президент «явно добился улучшений и сделал шаги в правильном направлении».  

Ранее Зеленский подписал закон о защите «обличителей коррупции».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить