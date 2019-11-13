Зеленский подписал закон о защите «обличителей коррупции»
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
«Закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции... а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции», — уточняется в пресс-релизе.
Документ принят с целью приведения украинского законодательства в соответствие с международными стандартами и «лучшими практиками».
«Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно — развитию экономики и росту благосостояния граждан», — подчеркнули в офисе Зеленского.
Ранее Зеленский заявил о запросе украинского общества на справедливое наказание для топ-коррупционеров.
В середине октября Верховная рада приняла закон о вознаграждении сообщивших о коррупционном преступлении.
Предполагается, что данные лица могут получить компенсацию в размере 10% от суммы коррупционного преступления, но не более 3 тыс. МРОТ.