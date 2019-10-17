Рада приняла закон о компенсациях за разоблачение коррупционеров
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Как сообщает телеканал «112 Украина», за принятие закона выступили 252 депутата.
Уточняется, что вознаграждение полагается за сообщение о коррупционном преступлении, ущерб для государства от которого в 5 тыс. раз превышает размер прожиточного минимума.
Согласно закону, размер компенсации составляет 10% от суммы коррупционного преступления, но не может превышать 3 тыс. МРОТ.
В сентябре спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал коррупцию одной из ключевых проблем на Украине.