Рада приняла закон о компенсациях за разоблачение коррупционеров

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Верховная рада Украины приняла закон, в соответствии с которым вводится материальное поощрение за сообщения о фактах коррупции.
Рада приняла закон о компенсациях за разоблачение коррупционеров
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает телеканал «112 Украина», за принятие закона выступили 252 депутата.

Уточняется, что вознаграждение полагается за сообщение о коррупционном преступлении, ущерб для государства от которого в 5 тыс. раз превышает размер прожиточного минимума.

Согласно закону, размер компенсации составляет 10% от суммы коррупционного преступления, но не может превышать 3 тыс. МРОТ.

В сентябре спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал коррупцию одной из ключевых проблем на Украине.

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