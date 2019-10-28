Зеленский: топ-коррупционеры должны ответить перед законом
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«Сегодня есть запрос общества на победу справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой... Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом и получили заслуженные приговоры», — приводит Интерфакс слова Зеленского.
Зеленский отметил, что власть не будет оказывать давления на детективов, и добавил, что руки у них «не связаны».
Ранее Зеленский потребовал от ряда представителей партии «Слуга народа» пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции.