Зеленский: топ-коррупционеры должны ответить перед законом

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Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины заявил, что топ-коррупционеры должны ответить перед законом.
Зеленский: топ-коррупционеры должны ответить перед законом
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«Сегодня есть запрос общества на победу справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой... Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом и получили заслуженные приговоры», — приводит Интерфакс слова Зеленского.

Зеленский отметил, что власть не будет оказывать давления на детективов, и добавил, что руки у них «не связаны».

Ранее Зеленский потребовал от ряда представителей партии «Слуга народа» пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции. 

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