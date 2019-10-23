Народный детектор: зачем Зеленский потребовал от депутатов своей фракции пройти проверку на полиграфе

Владимир Зеленский потребовал от ряда представителей партии «Слуга народа» пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции. По мнению экспертов, подобное требование неконституционно и является «превышением полномочий главы государства». Как считают аналитики, о полиграфе президент Украины заговорил, чтобы получить рычаги влияния на фракцию «Слуги народа» в Верховной раде и поднять свой падающий рейтинг.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от членов комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной рады пройти проверку на детекторе лжи. Такое же требование он адресовал депутату Вячеславу Медянику. Об этом Зеленский, находящийся с визитом в Японии, написал в своём Facebook.

«Все члены Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хоть в малейшей степени вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование на комитете, этими депутатами должны заняться правоохранительные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы, какими бы горькими они ни были. То же самое считаю необходимым устроить в отношении депутата, который вёл сомнительную переписку про «решение вопросов». И если подозрения оправдаются, мы с такими депутатами попрощаемся», — написал Зеленский.

Ранее входящие в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике 11 депутатов от пропрезидентской фракции «Слуга народа» отказались поддержать антикоррупционный законопроект №2047-д («О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчётов об оценке объектов недвижимости»). В результате документ не был принят комитетом.

Законопроект отменял введённые в прошлом году платные электронные площадки, через которые предоставляется информация об оценке стоимости недвижимости. Известная украинская журналистка Соня Кошкина в своём Telegram-канале сообщила, что, по её данным, депутаты проголосовали против, потому что получили взятку — по $30 тыс. каждый. Её слова перепечатало агентство «Украинские новости».

15 октября журналисты издания Strana.ua сфотографировали переписку в мессенджере, которую вёл во время заседания Верховной рады депутат от «Слуги народа» Вячеслав Медяник. В сообщениях он обещал бизнесмену Александру Яровому обратиться в генеральную прокуратуру и решить через неё некие вопросы, имеющие отношение к его собеседнику. Однако Медяник отрицает, что оказывал незаконные лоббистские услуги.

Неконституционное решение

В среду специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что зарегистрировала уголовное производство по факту возможных коррупционных преступлений депутатами Верховной рады. Она предупредила народных избранников, что согласно статье 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») им может грозить от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако тестирование на полиграфе в сообщении ведомства не упоминалось.

Депутаты Верховной рады Давид Арахамия и Александр Дубинский

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© Hennadii Minchenko/Ukrinform via ZUMA Wire

О своём согласии пройти проверку детектором лжи заявили три депутата от «Слуги народа»: Давид Арахамия, Александр Дубинский и Александр Качура. Остальные имеют законное право проигнорировать требование Зеленского, так как оно противоречит конституции, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Что значит «Зеленский потребовал»? Есть 28-я статья Конституции, где чётко сказано, что никто без добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным исследованиям. Если добровольного согласия нет, президент может хоть с утра до вечера требовать от депутатов пройти полиграф», — сказал в беседе с RT эксперт.

По мнению Ищенко, требование украинского президента, адресованное депутатам его фракции, можно квалифицировать как «превышение полномочий главы государства».

«Я, конечно, понимаю, что никакого импичмента Зеленскому не будет. Но в принципе подобное требование является правовым основанием, чтобы отрешать главу государства от власти», — говорит эксперт.

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Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сомневается, что, принуждая депутатов своей фракции пройти проверку на полиграфе, президент Украины руководствуется антикоррупционными мотивами.

«Если бы Зеленский захотел бескомпромиссно бороться с коррупцией, наверное, он дал бы указания СБУ или другим правоохранительным органам, чтобы они максимально быстро провели следствие и внесли представления на привлечение депутатов к уголовной ответственности. Но этого же нет», — сказал эксперт в беседе с RT.

Бортник напоминает, что в украинском законодательстве отсутствуют положения, которые обязывали бы правоохранительные или судебные органы учитывать проверку полиграфом при принятии тех или иных решений. Поэтому, считает эксперт, заявление Зеленского «рассчитано на психологический эффект».

«Это способ морального давления без юридических последствий, и даже не столько на отдельных депутатов, сколько на всю фракцию «Слуга народа». Там сейчас много разных групп и центров влияния. Проверкой на полиграфе всем им говорят: «Фракция будет принимать те решения, которые устраивают офис президента. Иначе найдём на несогласных управу», — считает Бортник.

«Попытка поднять рейтинг»

Источники RT в Верховной раде утверждают, что требование Зеленского не имеет отношения к борьбе с коррупцией. Оно свидетельствует только о том, что президент потерял контроль над своей фракцией.

Полиграф

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«Зеленский пришёл к власти только потому, что обещал снизить влияние олигархов на экономику и побороть коррупцию. Не прошло и полгода, как стало известно, что депутаты его партии брали взятки. Поэтому Зеленский и старается как-то отреагировать. Но это пиар, поскольку никакого влияния на депутатов у него нет. Ну, выгонит он их из своей фракции, парламентское большинство распадётся, а «изгнанные» создадут свою группу. Зеленский от этого только проиграет», — прокомментировал ситуацию источник RT во фракции «Батькивщина».

Партия «Слуга народа» очень неоднородная, и часть депутатов ориентируется на олигарха Игоря Коломойского. Поэтому можно сказать, что реальной коалиции, поддерживающей Зеленского, в парламенте на сегодня уже нет, заявил источник RT в партии «Европейская солидарность».

«Сразу было понятно, что депутаты от «Слуги народа» будут играть по своим правилам. Многие люди пришли в парламент зарабатывать деньги. Вот они их и зарабатывают», — пояснил собеседник RT.

Но, по его мнению, сейчас президента Украины беспокоит не борьба с коррупцией в парламенте, а более насущная для него задача — как сохранить большинство в Верховной раде.

«Вероятно, придётся проводить переговоры с «Батькивщиной» или с «Голосом», у которых будут свои требования», — сказал источник RT в партии «Европейская солидарность».

Зеленский расстроен информацией о взятках в Раде, сообщил в разговоре с RT представитель партии «Слуга народа».

«Что делать, он не знает, поэтому и выступил с предложением пройти полиграф. Пользы, конечно, от этого никакой, потому что депутаты просто могут отказаться. Но как попытка поднять рейтинг президента, наверное, это требование имеет смысл. Правда, на реальную борьбу с коррупцией всё это не похоже», — заключил собеседник RT.