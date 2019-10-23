На Украине депутатов от «Слуги народа» заподозрили в получении взятки

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против 11 депутатов от президентской фракции «Слуга народа». Их подозревают в получении взятки за отказ от голосования в парламентском комитете.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело заведено по статье «Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По данным украинских СМИ, депутаты получили по $30 тыс. за голосование против антикоррупционного законопроекта.

Ранее Верховная рада приняла закон, в соответствии с которым вводится материальное поощрение за сообщения о фактах коррупции.