На Украине депутатов от «Слуги народа» заподозрили в получении взятки
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Как сообщает пресс-служба ведомства, дело заведено по статье «Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
По данным украинских СМИ, депутаты получили по $30 тыс. за голосование против антикоррупционного законопроекта.
Ранее Верховная рада приняла закон, в соответствии с которым вводится материальное поощрение за сообщения о фактах коррупции.