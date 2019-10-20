Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Японию, чтобы принять участие в церемонии интронизации императора Нарухито.

Об этом сообщает пресс-служба украинского главы государства.

«Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной», — указывается в заявлении.

Отмечается, что визит продлится с 21 по 24 октября.

Ранее сообщалось, что правительство Японии рассмотрит возможность переноса парада по случаю вступления на престол императора Нарухито, запланированного на 22 октября, из-за тайфуна «Хагибис».