Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии

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Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Японию, чтобы принять участие в церемонии интронизации императора Нарухито.
Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба украинского главы государства.

«Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной», — указывается в заявлении.

Отмечается, что визит продлится с 21 по 24 октября.

Ранее сообщалось, что правительство Японии рассмотрит возможность переноса парада по случаю вступления на престол императора Нарухито, запланированного на 22 октября, из-за тайфуна «Хагибис».

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