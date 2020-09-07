Мэры городов Украины требуют личной встречи с Зеленским

Мэры украинских городов требуют встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на открытое письмо правления Ассоциации городов Украины.

«Сегодня органы местного самоуправления оказались перед рядом проблем: многочисленные проверки, обыски правоохранительных органов фактически парализуют деятельность по обеспечению нормальной жизнедеятельности общин и предоставления услуг жителям», — говорится в обращении.

По мнению мэров городов, только благодаря диалогу и сотрудничеству центральной и муниципальной власти удастся «достичь европейского уровня качества предоставления услуг населению».

«С целью обеспечения эффективного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления... обращаемся к вам как к гаранту Конституции Украины с инициативой провести встречу с правлением Ассоциации городов Украины», — отмечается в письме.

Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос написал на Зеленского заявление в полицию.