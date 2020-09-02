Депутат Рады написал на Зеленского заявление в полицию

Депутат Верховной рады Гео Лерос написал на президента Украины Владимира Зеленского заявление в полицию

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата на его странице в Facebook.

Отмечается, что поводом стали слова Зеленского о том, что Лерос является взяточником.

«Взяток мне не давали. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее оставляйте деньги депутатам в конвертах, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК», — указал политик.

Ранее в Раде предложили Зеленскому «уйти с извинениями».