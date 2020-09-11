Адвокат заявил о возбуждении направленных против Порошенко 15 дел

Короткая ссылка
На Украине возбуждено 15 новых уголовных дел, в том числе по статьям о госизмене и финансировании терроризма, направленных против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Адвокат заявил о возбуждении направленных против Порошенко 15 дел
  • Reuters

Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

«Четвертого сентября у нас появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных фактически против лидера оппозиционной силы, пятого президента Украины Петра Порошенко. И теперь это уже Служба безопасности Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам адвоката, дела возбуждены по разным статьям Уголовного кодекса, в том числе «посягательство на территориальную целостность», «захват государственной власти», «госизмена», «присвоение чужой собственности», «финансирование терроризма» и другие.

1 июля Порошенко заявил, что против него возбуждено 24 дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить