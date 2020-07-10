Адвокат рассказал о возбуждении новых дел против Порошенко
- РИА Новости
«По заявлению «обычного человека» по фамилии Коломойский офисом генпрокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко», — сказал Головань.
При этом адвокат уточнил, что обвинения касаются препятствования хозяйственной деятельности «Приватбанка», разглашения банковской тайны, злоупотребления служебным положением и легализации доходов, полученных незаконным путём.
1 июля Порошенко заявил, что всего против него возбуждено 24 дела.