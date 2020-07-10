Адвокат рассказал о возбуждении новых дел против Порошенко

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено ещё четыре уголовных дела по заявлению бизнесмена, бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

РИА Новости

«По заявлению «обычного человека» по фамилии Коломойский офисом генпрокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко», — сказал Головань. При этом адвокат уточнил, что обвинения касаются препятствования хозяйственной деятельности «Приватбанка», разглашения банковской тайны, злоупотребления служебным положением и легализации доходов, полученных незаконным путём. 1 июля Порошенко заявил, что всего против него возбуждено 24 дела.