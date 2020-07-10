Адвокат рассказал о возбуждении новых дел против Порошенко

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Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено ещё четыре уголовных дела по заявлению бизнесмена, бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.
Адвокат рассказал о возбуждении новых дел против Порошенко
  • РИА Новости

«По заявлению «обычного человека» по фамилии Коломойский офисом генпрокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко», — сказал Головань.

При этом адвокат уточнил, что обвинения касаются препятствования хозяйственной деятельности «Приватбанка», разглашения банковской тайны, злоупотребления служебным положением и легализации доходов, полученных незаконным путём.

1 июля Порошенко заявил, что всего против него возбуждено 24 дела.

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