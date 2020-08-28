Пристайко предложил временно отказаться от идеи контроля в Донбассе

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Бывший глава украинского МИД, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений Киев мог бы временно отказаться от идеи возвращения контроля в Донбассе в пользу сохранения «западного вектора».
Пристайко предложил временно отказаться от идеи контроля в Донбассе
  • © Anatolii Siryk/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернёмся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались. У нас даже нет переговорной платформы. Мы поддерживаем политический дискурс о Крыме, но не делаем ничего», — сказал дипломат в интервью газете «Европейская правда».

По его словам, властям следует принять решение: либо Украина «сохраняет западный вектор», либо «возвращает контроль» в Донбассе, тем самым «вычёркивая решение о движении на Запад».

«Я понимаю, что такая идея может вызвать широкую дискуссию... Но я предлагал (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — RT) такой план», — отметил Пристайко.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал личным мнением заявление Пристайко, отметив, что его слова не соответствуют официальной позиции государства.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о высоких шансах «окончания войны» в Донбассе.

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