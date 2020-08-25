Зеленский заявил о высоких шансах «окончания войны» в Донбассе
- Reuters
Он отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе продвигается, но не так быстро, как ожидалось.
«Но сейчас перемирие. Будет встреча в нормандском формате... был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно», — сказал глава государства.
Зеленский выразил мнение, что по результатам второй «нормандской встречи» «высок шанс окончания войны».
Ранее украинский президент сообщил, что он и глава МИД Германии Хайко Маас согласились, что саммит лидеров «нормандской четвёрки» должен пройти в конце сентября.