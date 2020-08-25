Зеленский заявил о высоких шансах «окончания войны» в Донбассе

По результатам второй встречи лидеров нормандского формата высок шанс окончания войны в Донбассе. Об этом в интервью Euronews заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе продвигается, но не так быстро, как ожидалось.

«Но сейчас перемирие. Будет встреча в нормандском формате... был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно», — сказал глава государства.

Зеленский выразил мнение, что по результатам второй «нормандской встречи» «высок шанс окончания войны».

Ранее украинский президент сообщил, что он и глава МИД Германии Хайко Маас согласились, что саммит лидеров «нормандской четвёрки» должен пройти в конце сентября.