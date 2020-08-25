Зеленский заявил о высоких шансах «окончания войны» в Донбассе

Короткая ссылка
По результатам второй встречи лидеров нормандского формата высок шанс окончания войны в Донбассе. Об этом в интервью Euronews заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский заявил о высоких шансах «окончания войны» в Донбассе
  • Reuters

Он отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе продвигается, но не так быстро, как ожидалось.

«Но сейчас перемирие. Будет встреча в нормандском формате... был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно», — сказал глава государства.

Зеленский выразил мнение, что по результатам второй «нормандской встречи» «высок шанс окончания войны».

Ранее украинский президент сообщил, что он и глава МИД Германии Хайко Маас согласились, что саммит лидеров «нормандской четвёрки» должен пройти в конце сентября

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить