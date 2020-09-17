Семейный подряд: зачем Марина Порошенко выдвинула свою кандидатуру на выборах в городской совет Киева

Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о своём выдвижении от партии «Европейская солидарность» в Киевский городской совет. Марина Порошенко полагает, что сейчас пришло время «действовать и принимать ответственные решения» на уровне каждого города. По мнению экспертов, результаты столичных выборов имеют особое значение для всех политических сил Украины. Решение выдвинуть в Киеве кандидатуру Марины Порошенко — политтехнологический ход, рассчитанный на то, что избиратели будут охотно ставить галочки напротив знакомой фамилии, считают аналитики.

Список партии «Европейская солидарность» на выборах в Киевский горсовет возглавит супруга экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом партия объявила 16 сентября во время презентации кандидатов на предстоящие выборы.

Выступая на съезде киевского отделения «Европейской солидарности» Марина Порошенко заявила: «И мне не всё равно, что будет с Украиной и как будет развиваться наша столица».

Она напомнила, что «на протяжении пяти лет занималась социальными и гуманитарными проектами», «руководствуясь стремлением получить конкретный результат».

Съезд киевского отделения партии «Европейская солидарность»

© eurosolidarity.org

Марина Порошенко затронула вопрос школ, а также пообещала, что её новым проектом станет создание в Киеве концертного зала мирового уровня.

«Европейская страна не может существовать без развития и поддержки национальной культуры. Это то, что отличает любую страну среди других», — добавила она, напомнив о своей работе в Украинском культурном фонде.

Не обошлось выступление Марины Порошенко и без критики действующих властей в связи с эпидемией коронавируса.

«В течение последнего полугода мы наблюдаем беспомощность власти и бессмысленность её действий. … Больницы и медики остаются один на один перед болезнью: оборудования недостаточно, или оно ненадлежащего качества, медицинские работники не получили средств индивидуальной защиты, а количество заболевших медиков чрезвычайно высоко», — заявила она.

Также Порошенко отметила, что в Киеве «катастрофически» не хватает школ и детских садов, а больницы не обеспечены современным оборудованием.

«Время действовать и принимать ответственные решения. На уровне каждого города и каждого общества. И конечно, на уровне столицы, которая должна стать примером для всей Украины», — подчеркнула она.

«Зеркало Петра Порошенко»

Напомним, местные выборы пройдут на Украине 25 октября. В Киеве в этом году будут выбирать городское законодательное собрание — Киевский городской совет, представленный 120 депутатами. Выборы пройдут по пропорциональной системе.

Кроме того, жителям украинской столицы предстоит выбрать мэра города. На сегодняшний день в рейтинге кандидатов лидирует действующий мэр — Виталий Кличко. По данным, полученным социологической группой «Рейтинг», Кличко готовы поддержать 43,6% избирателей. Второе место занимает Сергей Притула (партия «Голос»), которому симпатизируют 9,8% опрошенных, третье — Ирина Верещук из «Слуги народа» с 6,9%.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Партия Кличко «УДАР» также возглавляет рейтинг популярности в Киеве. Согласно выводам исследования группы «Рейтинг», если бы выборы в городской совет состоялись в столице в начале сентября, партия действующего мэра получила бы 23,6% от общей явки.

Второе место в рейтинге занимает пропрезидентская партия «Слуга народа», за неё готовы проголосовать 13,6% из числа определившихся с выборов респондентов. Партия «Европейская солидарность» может рассчитывать на 13,1% голосов избирателей, «Голос» — на 8,2%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» на 7,4%, «Батькивщина» — 7,3%.

Эксперты расходятся в прогнозах относительного того, сможет ли супруга экс-президента сделать карьеру в политике.

Как отметил в беседе с RT директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, пока неясно, каким будет рейтинг Марины Порошенко.

«Пока что мы можем говорить о ней только как о бывшей первой леди. Посмотрим, как будет развиваться её путь в политике. Единственное, что можно сказать: она, несомненно, имеет благодаря мужу связи в политических кругах», — пояснил эксперт.

По мнению экономиста и политолога Александра Дудчака, сейчас на Украине преобладает тактика протестного голосования, поскольку к большинству политиков население относится негативно.

«Обычно голосуют скорее не за кого-то, а против кого-то, чтобы во власть прошло меньшее зло. И к Марине Порошенко отношение скорее негативное. Она отнюдь не новое лицо в украинской политике. И говорить о ней как об отдельной политической единице тоже не получится — она просто зеркало Петра Порошенко», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается источник RT в партии «Голос».

«Пётр Порошенко настолько сильно хочет остаться при власти, что готов отправить на выборы всех своих родственников. С Мариной Порошенко мы знакомы лично, и она никогда не проявляла интереса к политике, поэтому её поход в Киевсовет выглядит смешным. Мне жалко её — придётся заниматься делом, которое бывшая первая леди не любит и ничего в нём не смыслит. В никакой нормальной стране избиратели бы не голосовали за партию, которую возглавляет непрофессионал. Но на Украине возможно всё», — подчеркнул собеседник RT.

Политический бренд

Выдвижение в Киевский совет станет для Марины Порошенко дебютом на политическом поприще. По профессии супруга экс-президента Украины врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. После окончания Киевского медицинского института работала в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в Киеве. С Петром Порошенко познакомилась ещё во время учёбы, а в 1984 году вышла за него замуж.

Впоследствии Марина Порошенко оставила работу и сосредоточилась на семье. В своих интервью она рассказывала, что никогда не жалела о том, что оставила карьеру ради мужа.

Пётр Порошенко

Reuters

© Andrew Kravchenko/Pool

«Все те вопросы, которые будут возникать ежедневно, я готова, засучив рукава, решать и стоять с мужем бок о бок», — говорила она.

Марина Порошенко также окончила Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств по специальности «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и получила квалификацию «Искусствовед-эксперт».

Вероятно, полученные знания оказались нелишними, когда в январе 2018 года министр культуры (тогда этот пост занимал Евгений Нищук. — RT) назначил её главой Украинского культурного фонда.

Фонд был учрежден властями Украины в 2017 году. Марина Порошенко продолжала возглавлять фонд и после того, как её супруг покинул пост президента Украины. Но в декабре 2019 года она всё же объявила о том, что покидает эту должность.

Она заявила, что соответствующее предложение поступило со стороны министра культуры молодёжи испорта. По мнению Марины Порошенко, этот шаг был инициирован офисом нового президента Украины Владимира Зеленского.

«Претензия ко мне одна — моя фамилия. Я ношу её более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины, и никто — ни нынешний президент, ни министр культуры — вычеркнуть её не сможет», — заявила она тогда, комментируя свою отставку.

По мнению источника RT в партии «Батькивщина», Марина Порошенко действительно исключительно предана супругу, но при этом мало разбирается в политике.

«Она об этом сама говорит прямо, она будет слепо исполнять все указания мужа. Марина Порошенко ни в каких скандалах не отметилась, поэтому её персона может принести «Европейской солидарности» дополнительные голоса. Не исключаю, что в будущем Марина Порошенко может баллотироваться и в Раду», — отметил представитель «Батькивщины».

Reuters

© Gleb Garanich

По словам источника RT в партии «Европейская солидарность», для Петра Порошенко его поражение на президентских выборах стало настоящим шоком, он не рассчитывал, что победу одержит бывший комик.

«Сейчас Порошенко рассчитывает на реванш, и Киев является для него ключевым местом. Сам он пойти в Киевсовет не может — слишком мелко, поэтому и было решено сделать депутатом жену. Никаких самостоятельных решений она принимать не будет, зато будет подрывать доверие к президенту Зеленскому», — считает собеседник RT.

В свою очередь Руслан Бортник уверен, что выдвижение Марины Порошенко является продуманным политтехнологическим приёмом. Киев является особенно важным с политической точки зрения регионом, поскольку контроль за столицей обеспечивает контроль и над всей страной, пояснил эксперт.

«Пётр Порошенко остаётся заметной политической фигурой, и люди охотней проголосуют за него или его жену, чем за неизвестного им кандидата. Это технический приём с учётом того, что политика на Украине остаётся лидерской, общество голосует за конкретные фигуры, а не за политическую программу или обещания. Это просто попытка использовать «бренд» Порошенко для того, чтобы усилить позиции «Европейской солидарности» на предстоящих выборах», — подытожил эксперт.